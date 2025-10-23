Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl in Aichach-Ecknach: Täter stiehlt Tasche aus abgestelltem Transporter

Aichach-Ecknach

Dieb stiehlt Tasche aus einem Transporter in Ecknach

Der Transporter parkt am Dienstagabend in der Himmelreichstraße. Ein Fenster ist leicht geöffnet. Das nutzt der Täter aus.
    • |
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Diebstahl einer Tasche aus einem Transporter in Ecknach nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.
    Nach dem Diebstahl einer Tasche aus einem Transporter in Ecknach nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Eine unbekannte Person hat am Dienstag in Ecknach (Aichach) eine Tasche aus einem Transporter gestohlen. Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

    Laut Mitteilung der Polizei war der Transporter zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Himmelreichstraße abgestellt. Der bislang unbekannte Täter entwendete die Tasche durch ein leicht geöffnetes Fenster des Fahrzeugs. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden