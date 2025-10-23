Dieb stiehlt Tasche aus einem Transporter in Ecknach

Eine unbekannte Person hat am Dienstag in Ecknach (Aichach) eine Tasche aus einem Transporter gestohlen. Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Laut Mitteilung der Polizei war der Transporter zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Himmelreichstraße abgestellt. Der bislang unbekannte Täter entwendete die Tasche durch ein leicht geöffnetes Fenster des Fahrzeugs. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)