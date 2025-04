Frisch gepflanzte Büsche rund um Realschule gestohlen

Im Zuge der jährlichen Frühjahrsarbeiten wurden in den vergangenen Tagen rund um die Dachauer Realschule zahlreiche neue Sträucher gepflanzt. Nur wenige Tage später stellte sich heraus: Sämtliche neu gepflanzten Büsche wurden über das Wochenende entwendet. Offenbar hat sich jemand auf diese illegale Weise den Weg in den „Baumarkt“ gespart, so das Landratsamt Dachau in einer Pressemitteilung.

Das Landratsamt, als Sachaufwandsträger für die Landkreisschulen auch für die Pflege und Ausstattung der Außenanlagen zuständig, hat umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet. Landrat Stefan Löwl sagt: „Die Dreistigkeit des Diebstahls hat mich überrascht und schockiert. Die Pflanzungen sollten das Schulumfeld verschönern und der gesamten Schulfamilie eine angenehmere Umgebung bieten.“ Dass diese Mühe durch Diebstahl zunichtegemacht wurde, sei nicht nur ärgerlich, sondern verursache auch unnötige Kosten.

Landratsamt Dachau bittet um Hinweise

Das Landratsamt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Umgebung der Realschule beziehungsweise Berufsschule Dachau in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die örtliche Polizeiinspektion zu wenden.