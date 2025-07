In Petersdorf gibt‘s ein Doppelfest mit Fahnenweihe

Ein Doppelfest steht Petersdorf am zweiten Augustwochenende ins Haus. Dem Dorffest, das die Freiwillige Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf am Samstag veranstaltet, schließt sich am Sonntag eine Fahnenweihe des Krieger- und Soldatenvereins Petersdorf an.

Im Jahr 1922, also kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, war die Bevölkerung finanziell gesehen nicht gerade auf Rosen gebettet. Vor diesem Hintergrund erscheint es heute keineswegs selbstverständlich, dass der Krieger- und Soldatenverein Petersdorf, der im Juni 1921 gegründet worden war, damals eine Vereinsfahne kaufte.

Nach 100 Jahren war von der Fahne des Soldatenvereins nicht mehr viel übrig

Die Fahne wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vorübergehend eingezogen. Nach 100 Jahren blieb davon nicht mehr viel übrig, was noch zu gebrauchen gewesen wäre. So entschloss sich der Verein vor einer Weile, die Fahne bei einer Firma in Olching herrichten zu lassen. Diese wird am Sonntag, 10. August, neu geweiht.

Vorsitzender Johann Mayr (links) und Schatzmeister Peter Jakob präsentierten im Frühjahr die frisch restaurierte Fahne des Krieger- und Soldatenvereins. Foto: Johann Eibl (Archivbild)

Am Vorabend bittet die Feuerwehr ab 17.30 Uhr zum Dorffest. Treffpunkt ist am Gemeindezentrum. Am nächsten Tag ist der Krieger- und Soldatenverein an der Reihe. Um 10 Uhr wird im Gemeindezentrum vor dem Feuerwehrhaus ein Gottesdienst gefeiert. Bei ungünstigem Wetter wird in die Halle der Feuerwehr ausgewichen. Nach der Weihe stehen Grußworte und ein Mittagessen auf dem Programm. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.

Um die Arbeiten an der Fahne finanzieren zu können, griff der Verein in seine Rücklagen und verwendete Spenden, die bei einer Haussammlung zusammenkamen. Außerdem zeigten sich die Schlossbrauerei Unterbaar, die Sparkasse Aindling, die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und Unternehmen aus der Gemeinde mit finanziellen Zuwendungen erkenntlich.

Ursprünglich war vorgesehen, die Bevölkerung 2022 zu einer Feier einzuladen; damals waren es genau 100 Jahre gewesen, dass die Fahne erworben worden war. Doch diesen Plänen machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wurde die Feier auf dieses Jahr verlegt.