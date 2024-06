Zwischen Zugehörigkeit und Vorurteilen: ein Leben mit zwei Pässen

Plus Wie ist das Leben mit zwei Herkünften? Wir haben uns mit zwei Menschen aus dem Landkreis unterhalten. Gespräche über Identität, Zugehörigkeit – und Fußball.

Das mit der Heimat und der Herkunft ist so eine Sache. Heimat und Herkunft können Identität und Sinn stiften, jemanden verwurzeln und ein Wir-Gefühl erzeugen. Sie können aber auch für Vorurteile sorgen, "Andersartigkeit" hervorheben und zu Ausgrenzung führen. Wie ist es da, zwei verschiedene Herkünfte zu haben, zwei unterschiedliche Länder als Heimat zu empfinden? Wir haben mit einem Deutsch-Schweizer und einer Deutsch-Italienerin aus dem Wittelsbacher Land darüber gesprochen – und über ihr Leben mit einem Doppelpass.

Stand Juni 2024 besitzen nach Angaben des Einwohnermeldeamtes rund 1750 Menschen in Aichach die doppelte Staatsbürgerschaft, knapp ein Drittel davon verteilt sich auf die deutsch-kasachische und deutsch-türkische Doppelstaatlichkeit. In Friedberg ist es ähnlich: Laut Pressesprecher Frank Büschel leben dort 1760 Doppelstaatler, die meisten davon deutsch-türkisch. Einer der 1760 ist Hartmut Hopperdietzel.