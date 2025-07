Verein bereitet das Mühlhausener Dorffest zweimal vor

Verschoben, verregnet und trotzdem erfolgreich: So lautete das Fazit des Dorffestes im Affinger Ortsteil Mühlhausen. Bereits eine Woche zuvor fand der Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Vereinsmitglieder des Soldaten- und Kameradschaftvereins Mühlhausen-Aulzhausen in der Pfarrkirche Johannes der Täufer in Mühlhausen statt, wobei beide Fahnenabordnungen und eine große Ehrenabordnung von Mitgliedern teilnahmen. Weil gleichzeitig eine weitere Veranstaltung im Ort stattfand, wurde das geplante Dorffest verschoben.

Statt draußen wird im Mühlhausener Pfarrheim gefeiert

Wegen des schlechten Wetters fand es nun im Pfarrheim statt. Für das leibliche Wohl war gut gesorgt. Das Rondell der Weizenbierbar war gut besucht.

Vorfreude herrschte bereits auf den Vereinsausflug am Samstag, 13. September, nach Nürnberg. Nach einer Stadtbesichtigung und einer Rundfahrt mit der Bimmelbahn durch das Stadtgebiet ist eine Einkehr am Brombachsee vorgesehen.