Drei Unbekannte schlagen einen 24-Jährigen in Aichach krankenhausreif

Drei Unbekannte haben in Aichach einen 24-Jährigen attackiert und krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu dem Angriff. Der Mann lief am Griesbacherl einen Kiesweg entlang, als ihn unvermittelt eine Gruppe von drei Männern angriff.

Dabei erlitt der 24-Jährige Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen. Laut Dienststellenleiter der Polizei Aichach, Michael Jakob, liegen derzeit keine Hinweise darauf vor, dass das Opfer die Täter kannte. Zeugen, die Angaben machen können, sollen sich unter Telefon 08251/ 89890 melden. (hop)