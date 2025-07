Autofahrer sitzt unter Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer

Eine leere Schnapsflasche hatte ein 28-jähriger Autofahrer in der Fahrertür dabei, als ihn die Polizei am Montag gegen 13 Uhr in Aichach zu einer Verkehrskontrolle gestoppt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann Alkohol und Drogen konsumiert.

Als die Einsatzkräfte den 28-Jährigen in der Donauwörther Straße anhielten, fiel ihnen die leere Schnapsflasche in der Fahrertüre auf, berichtet die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der 28-Jährige zudem ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Der Mann muss nach der Kontrolle in Aichach zur Blutentnahme

Deshalb durchsuchten die Einsatzkräfte das Auto des 28-Jährigen. Hierbei fanden sie geringe Mengen Betäubungsmittel. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des 28-Jährigen. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (bac)