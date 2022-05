Düsseldorf/Pöttmes

vor 1 Min.

Wahlsiegerin Mona Neubaur stammt aus Pöttmes

Plus Die Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen triumphiert bei der Landtagswahl. Die 44-Jährige besucht regelmäßig ihre Familie im Wittelsbacher Land.

Von Christian Lichtenstern

Mona Neubaur hat am Sonntag und Montag Glückwünsche von Parteifreunden aus der ganzen Republik bekommen. In ihrer früheren Heimat ist die Freude besonders groß - vor einem Vierteljahrhundert ist die Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen (NRW) aus Pöttmes nach Düsseldorf gezogen und hat jetzt am Sonntag mit ihrer Partei bei der Landtagswahl einen Erdrutschsieg eingefahren - gegenüber 2017 haben sich die Grünen mit über 18 Prozent nahezu verdreifacht.

