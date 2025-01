Robert Treffler ist Ehrenmitglied im Kriegerverein

16 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Echsheim/Reicherstein gekommen. Schriftführer Georg Grammer berichtete von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Unter anderem nahm der Verein mit zehn Mann an der Kriegerwallfahrt nach Maria im Elend bei Baar teil. Auch beteiligte sich der KSV am Pontifikalamt zur Kirchenrenovierung in Pöttmes, dem 100. Gründungsfest des KSV Osterzhausen, dem 150. Gründungsfest des KSV Thierhaupten und dem Festakt zur 700-Jahr-Feier der Markterhebung von Pöttmes. Zum dritten Mal übernahm der Krieger- und Soldatenverein die Aufstellung eines Christbaumes am Kriegerdenkmal, gestiftet von der Marktgemeinde.

Der Bericht des Vorsitzenden Anton Spar fiel relativ kurz aus, da bereits der Schriftführer das Meiste ausführlich angesprochen hatte. Die Reichersteiner Mitglieder des Vorstands hatten sich wieder bei der Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge positiv hervorgetan. Das Vorjahresergebnis von 589,49 Euro wurde mit 610,10 Euro übertroffen.

Drei Mitglieder melden sich als neue Böllerschützen

Vorsitzender Spar ernannte Robert Treffler zum Ehrenmitglied des Vereins. Auch eine aktive Mitgliederwerbung und die Suche nach Böllerschützen wurde besprochen. Als neue Böllerschützen haben sich bisher drei Mitglieder gemeldet.

Die BKV-Kreisversammlung findet am Freitag, 30. Mai, in Dasing statt. Die Landeswallfahrt ist diesmal in Biberbach am Sonntag, 18. Mai, und die Kriegerwallfahrt nach Maria im Elend am Sonntag, 25. Mai.

