Anni Bauer ist Schulsiegerin in Ecknach

Die Jury beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der vierten Klassen an der Grundschule Ecknach (Stadt Aichach) war begeistert vom Können der sechs Schülerinnen und Schüler, die bei der Schulentscheidung antraten. Alle Kinder lasen aus ihrem eigenen Buch sehr deutlich und toll gestaltet vor. Die Dritt- und Viertklässler, die das Publikum bildeten, hörten aufmerksam zu. Beim fremden Text zeigte sich, dass Anni Bauer den Abschnitt aus dem Buch „Die Zeitdetektive im Mittelalter“ von Fabian Lenk am flüssigsten und natürlichsten vortragen konnte. So wurde sie zur Siegerin gekürt.

