Bei der Lichterfeier in Ecknach gibt es Segensengel

Zahlreiche Kinder und ihre Eltern kamen zum Lichtergottesdienst in die Kirche in Ecknach (Stadt Aichach). Kinderhausleiterin Andrea Pfister hatte mit ihrem Team eine Lichterandacht vorbereitet, in der Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pastoralreferent Markus Drößler am Ende den über 100 Mitfeiernden den Blasiussegen spendeten. Andrea Mayr vom Familienpflegewerk überreichte dazu den Kindern Segensengel.

