Beim VfL Ecknach gibt es drei überraschende Rücktritte

Eine Generalversammlung mit drei überraschenden Rücktritten erlebten 45 des derzeit 483 Mitglieder zählenden VfL Ecknach. Personalie Nummer eins war der Rücktritt von Präsident Erwin Lindermeir. Er stand von 2014 bis 2016 und seit 2018 an der Spitze des Vereins.

Seit den Neuwahlen im vergangenen Jahr führte er den VfL in Personalunion mit Lukas Reitberger. Lindermeir arbeitete Reitberger ein Jahr lang als Vereinspräsident ein. Reitberger wird nun bis zu den Neuwahlen 2026 als Präsident die alleinige Führungsrolle übernehmen. Lindermeir wird seine Erfahrung weiterhin im Bereich Marketing und beim Stadionheft einbringen.

Zum Ende der Saison beendet Xaver Schmid seine Tätigkeit als Platzwart. Nach mehreren Funktionen im Schüler – und Jugendbereich fungiert er seit 15 Jahren als Platzwart. Seither hegt und pflegt er fast täglich das Grün auf der Sportanlage und schuf mit optimalen Platzverhältnissen die Grundlage für die sportlichen Erfolge. Von 2010 bis 2021 war er zusätzlich der Hauptverantwortliche für die gesamte Sportanlage. Und zum Dritten wird Izet Osmanovic bereits Ende März aus gesundheitlichen Gründen die Bewirtung des Sportheimes aufgeben.

In seinem Rückblick sprach Präsident Reitberger von einem arbeitsreichen Jahr, in dem viel Zeit und Geld in die Sportanlage investiert wurde. So wurde die Flutlichtanlage auf LED-Strahler umgerüstet, ein Rasenmäherroboter für den Trainingsplatz angeschafft und das Sportheim erhielt einen neuen Außenanstrich. Als erfreulich bezeichnete es Reitberger, dass die Ergo Generalagentur Johannes Erbe in der nächsten Saison Hauptsponsor bleiben wird.

Die Investitionen sorgten für ein dickes Minus im Kassenabschluss, doch standen Rücklagen zur Verfügung. Doch die weiteren Ausgaben für den Sportbetrieb oder für Instandhaltungen stiegen kontinuierlich an. Deshalb beschlossen die Mitglieder einstimmig eine Beitragserhöhung um zehn Euro.

Im sportlichen Bereich zeigte sich einmal mehr die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts. Mit dem vierten Tabellenplatz erreichte die erste Mannschaft in der vergangenen Saison die beste Platzierung ihrer Bezirksliga-Zeit, doch aktuell befindet sie sich mitten im Abstiegskampf, informierte Sportvorstand Benedikt Huber.

Genau umgekehrt lief es bei der zweiten Mannschaft. Sie schaffte in der Saison 23/24 gerade noch den Klassenerhalt und rangiert nun auf dem dritten Platz in der Kreisklasse. Als Mehrgewinn wurde die in Spielgemeinschaft mit dem SC Griesbeckerzell spielende dritte Mannschaft bezeichnet. Viele Spieler bringen sich aktiv ins Vereinsgeschehen ein. Das Team liegt aktuell auf dem zweiten Platz in der B-Klasse Aichach.

Erfreut äußerte sich Huber über die gute Trainingsbeteiligung in allen drei Mannschaften. Rund 130 Kinder und Jugendliche werden jede Woche im Schüler- und Jugendbereich betreut. Neu im Programm ist seit 2024 eine Kinderturngruppe in der Schulturnhalle, die inzwischen 35 Kinder umfasst.