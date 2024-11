Der Burschenverein Ecknach unterstützt den Ecknacher Kindergarten

Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützt der Burschenverein Ecknach (Stadt Aichach) den vom Hochwasser gebeutelten Ecknacher Kindergarten St. Peter und Paul. Philipp Lippert (links) und Marco Simmerbauer (rechts) übergaben den symbolischen Scheck an Kindergartenleiterin Andrea Pfister (2.v. rechts) und Hans Burgmair (2.v. links). Das Geld der Ecknacher Burschen fließt in die Anschaffung von neuem Spielzeug und den Aufbau eines Erlebnishügels.

Bild/Text: Hans Eberle