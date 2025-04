Die Ecknacher Burschen kommen in die Jahre

Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Ecknacher Burschen (Stadt Aichach) auf ihrer Generalversammlung zurück. Zentrales Ereignis war das 50-jährige Vereinsjubiläum, das mit einem zweitägigen Hallenfest gefeiert wurde, an dem über 100 Helfer aktiv tätig waren. Schriftführer Daniel Gutmann berichtete den 49 anwesenden Mitgliedern unter anderem von der Maibaumradltour, der Teilnahme an drei Fahnenweihen, dem Jubiläum in Kühbach und vom Spaß beim Hobbyturnier des VfL Ecknach. Trotz der vielen Aktivitäten verzeichnete Schatzmeister Fabian Lerchl ein leichtes Plus in der Kasse des derzeit 167 Mitglieder zählenden Vereins.

Vorstand Nico Simmerbauer verkündete auch für dieses Jahr wieder einige Aktivitäten. So waren die Burschen im Februar bereits auf gemeinsamer Skifahrt und werden an drei Fahnenweihen vertreten sein. Am 1. Mai startet wieder eine Maibaumradltour und am 21. Juni laden die Burschen zum Hallenfest in die Gutmann-Halle. Am 2. August geht es wieder mit einem eigenen Stand auf das Aichacher Stadtfest und eine Woche später gibt es ein Helferfest für alle Mitwirkenden. Der diesjährige Vereinsausflug führt am 23. August zum Kellerfest der Brauerei Gutmann nach Titting. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Kühbacher Burschenverein und der Glühweinausschank an Heilig Abend runden das Vereinsjahr ab. Ferner ist im Laufe des Jahres die Umlegung des Maibaumes geplant, um im nächsten Jahr wieder einen neuen Traditionsbaum aufstellen zu können.

Dass der Verein in die Jahre kommt, kann man an den von den Vorständen Nico Simmerbauer und Philipp Lippert vorgenommenen zahlreichen Ehrungen ablesen. Für 50-jährige Vereinstreue wurden Ernst Friedel, Josef Schmidberger und Jakob Selig geehrt. 45 Jahre stehen für Georg Bals, Robert Dick, Hans Eberle, Manfred Huber, Fritz Krotz und Anton Schallmair. Peter Haas und Winfried Schäffer sind 40 Jahre dabei, während Anton Gutmann, Volker Haberer und Klaus Naß für 30 Jahre geehrt wurden. Vor 25 Jahren schlossen sich Hannes Erbe, Florian Feldmeier, Thomas Herb, Florian Huber und Andreas Selig dem Verein an, während Christian Fuchshuber vor 20 Jahren und Marcus Schäffer und Johannes Pfleger vor 15 Jahren den Mitgliedsantrag unterzeichneten.

