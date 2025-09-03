Ecknacher Feuerwehr erfolgreich bei MTA-Prüfungen

Mit Erfolg legte eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ecknach (Stadt Aichach) die MTA-Zwischenprüfung und die MTA-Abschlussprüfung ab. Unter den strengen Augen von Kreisbrandmeister Roman Schoder bestätigten die Ecknacher Feuerwehrler das von Ausbilder Michael Schlickenrieder gelehrte Wissen in einem schriftlichen und einem praktischen Teil der Prüfung. Im Praxisteil ging es dabei um die Fertigung verschiedener Knoten, das Retten einer Person aus der Höhe mit der Steckleiter, dem Auffinden einer bewusstlosen Person und um die Gerätekunde.

Das Bild zeigt von links den Ausbilder der FFW Ecknach, Michael Schlickenrieder, Kreisbrandmeister Roman Schoder (Prüfer), Andre Bscheider (Zwischenprüfung), Dominik Kunz (Zwischenprüfung), Bastian Wetzl (Zwischenprüfung), Zoe Schiffmann (Abschlussprüfung), Stefan Haas (Abschlussprüfung), Simon Helfer (Zwischenprüfung), 1. Kommandant Alexander Huber und 2. Kommandant Andreas Wanner.

