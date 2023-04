Enya Lindermeir ist die beste Vorleserin im Landkreisnorden

Beim Zwischenentscheid des BLLV-Vorlesewettbewerbs bekommt eine Schülerin aus Rehling die meisten Punkte. Hinter ihr landen Mädchen aus Aindling und Schiltberg.

"Josef, lies die anderen platt!" – das ist nur einer von vielen Sprüchen, mit denen die Klassenkameraden ihre Vorleserinnen und Vorleser anfeuern. Beim Zwischenentscheid des Vorlesewettbewerbs für den Landkreisnorden treten in der Grundschule im Aichacher Stadtteil Ecknach 13 Schulsiegerinnen und Schulsieger an. Die Viertklässler lesen jeweils Auszüge aus einem bekannten und einem unbekannten Text vor. Die Jury berät sich längere Zeit. Dann steht das Ergebnis fest.

Die drei besten Vorleserinnen im Landkreisnorden sind: (von links) Mekselina Azmas (Platz zwei, Grundschule Aindling), Enya Lindermeir (Platz eins, Grundschule Rehling) und Lea Alber (Platz drei, Grundschule Schiltberg). Foto: Gerlinde Drexler

Enya Lindermeir, Mekselina Azmaz und Lea Alber vertreten ihre Schulen im Finale um den Landkreissieger. Eine erste Runde, in der sie zum Schulsieger oder zur Schulsiegerin gekürt wurden, haben die Viertklässler schon hinter sich. Trotzdem sind alle unwahrscheinlich nervös, als Martina Ritzel, die Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), sie aufruft.

Fans unterstützen beim Vorlesewettbewerb ihre Favoriten lautstark

Die Vorleser sind nicht alleine nach Ecknach gekommen. Bei fast jedem gehen in den Zuschauerreihen Plakate in die Höhe, sobald sie am Vorlesetisch Platz nehmen. "Du schaffst das, Lea", ist da zum Beispiel zu lesen. Oder "Viel Glück, Vitus". Einige Schülerinnen und Schüler schwenken große Glückskleeblätter. Schulleiterin Barbara Hierdeis ist überrascht, dass so viele Fans und Unterstützerinnen in die Ecknacher Schule mitgekommen sind.





Nach den Einschränkungen der Corona-Jahre ist es heuer das erste Mal, dass der Vorlesewettbewerb des BLLV wieder wie gewohnt stattfinden kann. Musikalisch umrahmt wird alles von der Orffgruppe der Ecknacher Viertklässler, die natürlich ihren Schulsieger Lukas Marb kräftig anfeuert.

Junger Teufel macht ein Praktikum auf der Erde

Drei Minuten lang liest jeder Schüler einen Text aus einem Buch vor, das er selbst ausgewählt hat. Josef Brandmair (Grundschule Aichach-Mitte) und Lea Alber (Grundschule Schiltberg) haben sich beide für "Luzifer Junior" entschieden. Das Buch handelt von einem jungen Teufel, der ein Praktikum auf der Erde machen muss, um von den Menschen zu lernen, wie man böse ist. Johann Schwaiger (Grundschule Aichach-Nord) liest aus dem "Internat der bösen Tiere" und Vitus Tyroller (Grundschule Kühbach) hat sich für "Agenten ohne heiße Spur" entschieden. Jeder Vorleser fasst kurz zusammen, worum es in dem Buch geht, bevor er mit dem Vorlesen beginnt.

Die Viertklässler der Grundschule Schiltberg hatten große Plakate gemalt, um ihre Schulsiegerin, Lea Alber, zu unterstützen. Foto: Gerlinde Drexler

In der nächsten Runde gilt es, zwei Minuten lang einen unbekannten Text vorzulesen. Das Buch "Die Mississippi-Bande" von Davide Morosinotto stellt die Viertklässler vor manche Herausforderung. In dem fremden Text müssen sie lange Wörter wie Segeltuchtasche oder Spezialköderfisch lesen. Die Viertklässler meistern das, indem sie sich beim Lesen Zeit lassen. Nur bei französischen Ausdrücken wie Bayous (die Sümpfe der Südstaaten) oder englischen Namen wie New Orleans kommt der eine oder die andere schon mal ins Stocken.

Am 18. April wird der Landkreissieger beim Vorlesewettbewerb gekürt

Für die Jury, der BLLV-Kreisvorsitzende Martina Ritzel, Rudolf Neuberger und Verena Breitsameter vom BLLV-Kreisverband sowie Schulleiterin Barbara Hierdeis angehören, ist die Kür der Sieger keine einfache Aufgabe. Sie vergeben unter anderem Punkte für die Lesetechnik und das Textverständnis. Die meisten Punkte erhalten Enya Lindermeir (Grundschule Rehling), Mekselina Azmaz (Grundschule Aindling) und Lea Alber (Grundschule Schiltberg). Die drei stehen im Finale, wenn am 18. April der Landkreissieger an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach bestimmt wird.