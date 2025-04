Ecknach gastiert in Gersthofen: Der nächste Versuch

Der VfL Ecknach steht am Freitagabend (19.30 Uhr) vor einer großen Hürde, wenn es in der Abensteinarena gegen den heimischen TSV Gersthofen geht. Hält man sich an die Fakten, gibt es wenig, was in diesem Duell für die Kicker von der Erlenstraße sprechen würde. Gersthofen ist Tabellenzweiter und mit 42 Punkten mittendrin im Aufstiegskampf, während Ecknach mit 17 Punkten weniger den elften Rang belegt und wohl bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen wird. Die Offensive der Ballonstädter ist mit großem Abstand die beste der Liga und hat mit 65 Toren über doppelt so viele zustande gebracht wie der Gegner (30). Allein Top-Stürmer Fabian Bühler bringt es auf 29 Treffer und hat damit nur eins weniger erzielt als Ecknach insgesamt.

