Ecknach

12:00 Uhr

Geistlicher Rat Gabriel Vollmann feiert diamantenes Priesterjubiläum

Zum 60. Priesterjubiläum durfte sich Geistlicher Rat Gabriel Vollmann in Ecknach ins Goldene Buch der Stadt Aichach eintragen, hier mit Bürgermeister Klaus Habermann (rechts) und Hans Burgmeir von der Ecknacher Kirchenverwaltung.

Plus Gabriel Vollmann ist seit 60 Jahren Priester. 16 Jahre lang war er Pfarrer der Aichacher Stadtteile Ecknach und Gallenbach. Jetzt begeht er ein besonderes Jubiläum.

Von Erich Echter Artikel anhören Shape

Ruhestandspfarrer Geistlicher Rat Gabriel Vollmann arbeitet seit 60 Jahren im Weinberg des Herrn. Am 23. September 1962 weihte ihn Bischof Joseph Freundorfer zum Priester. Am Sonntag feierte Vollmann mit seiner ehemaligen Pfarrei Ecknach (Stadt Aichach) sein diamantenes Priesterjubiläum in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Als Anerkennung für seine Lebensleistung und Wertschätzung hatte er die Ehre, sich ins Goldene Buch der Stadt Aichach einzutragen.

