Günther Seelos und Harald Unsinn sind seit 40 Jahren beim VfL Ecknach

Für ihre langjährige Vereinstreue ehrten Lukas Reitberger, Präsident des VfL Ecknach (Stadt Aichach), und sein Vorgänger Erwin Lindermeir bei der Generalversammlung Vereinsmitglieder. Die Vereinsnadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Günther Seelos, Harald Unsinn, 40 Jahre (Vereinsnadel in Silber): Jürgen Tschirner, Harald Stemmer, Franz Gutmann, Robert Chum, 25 Jahre (Vereinsnadel in Bronze): Gerhard Proprentner, Matthäus Gschwendtner, Florian Meier, Konrad Strobl.

