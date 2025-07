Höhepunkte an der Grundschule zum Schuljahresende

Der Trommellehrer Vincent Semenou war zu Gast an der Grundschule Ecknach (Stadt Aichach). Er brachte über 20 Djemben mit, die in einer Runde im Musiksaal aufgestellt wurden. Zuerst bekamen die Lehrerinnen, danach jede Klasse eine Trommelstunde. Die Kinder lernten äußerst konzentriert einige Schlagtechniken und stellten sich mit ihrem eigenen Rhythmus vor. Zu Liedern und zu Musik wurde gemeinsam getrommelt. Alle waren aufmerksam dabei und so verflog die Stunde im Nu. Ein lustiger Tanz beendete den Unterricht. Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler waren restlos begeistert. Einige Zeit später war das Moussong Theater war zu Gast. Sven Moussong hatte Aula komplett abgedunkelt und in zwei Vorstellungen das Stück „Hase und Igel“ gespielt. Auf eine lustige und spannende Art waren alle kleinen und großen Zuschauer gebannt.Der Höhepunkt war das Schulfest unter dem Motto Kreativität. Zur Begrüßung haben alle Kinder der Schule gesungen und getanzt. Anschließend gab es in den Klassenzimmern verschiedene Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. So konnten die Kinder Murmelbilder gestalten, Stop-Motion-Filme drehen, Geschichten lauschen, Ausstellungen besuchen und Aufführungen ansehen. Highlights waren zum Beispiel die Zirkusaufführung der Zirkus-AG und die Riesenseifenblasen im Schulhof. Verpflegt wurden die Schule und ihre Gäste mit Köstlichkeiten vom Elternbeirat, leckerem Eis und kalten Getränken. Das rundum gelungene Schulfest endete mit dem gemeinsamen Schultanz.

Icon vergrößern Das Schulfest wird eröffnet mit einem gemeinsamen Lied.hdtv Foto: Barbara Hierdeishdtv Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Schulfest wird eröffnet mit einem gemeinsamen Lied.hdtv Foto: Barbara Hierdeishdtv

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!