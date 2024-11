Holetschek kommt zum Jubiläum der CSU

Der CSU-Ortsverband Ecknach (Aichach) wird 40 Jahre alt. Er feiert das kleine Jubiläum am Samstag, 23. November. Als besonderer Gast wird Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, erwartet. Beginn der Feier ist um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Die Jubiläumsfeier schließt sich um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann an. Dabei spricht Klaus Holetschek. Zur Veranstaltung sind die Bürgerschaft des Stadtteils und interessierte Gäste willkommen. (AZ)

