In Ecknach gerät ein geparktes Auto in Brand

Die Feuerwehr löscht einen Autobrand am Samstagabend im Aichacher Stadtteil Ecknach. Die Bewohner müssen ein angrenzendes Haus vorübergehend verlassen.

Ein Auto ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Aichacher Stadtteil Ecknach in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, war der Ford Fusion, der mit Benzin und Autogas (LPG) betrieben wird, in der Karl-Schiller-Straße geparkt.

Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf Gebäude

Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses mussten das Gebäude für den Zeitraum der Löscharbeiten verlassen, so die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Aichach und Ecknach konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das anliegende Gebäude verhindern.

Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Der Schaden an dem Auto beläuft sich laut Polizei auf geschätzt 2000 Euro. Als Brandursache geht sie nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt aus. (bac)