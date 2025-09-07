Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Ecknach lässt gegen Gersthofen den Sieg liegen

Bezirksliga

Ecknach lässt gegen Gersthofen den Sieg liegen

Vor allem in der ersten Hälfte lässt der VfL Ecknach gegen den TSV Gersthofen einige gute Chancen liegen. Trainer Sören Dreßler kann mit dem Punkt dennoch leben.
    • |
    • |
    • |
    Der VfL Ecknach (links Marc Baumgärtner) ließ gegen den TSV Gersthofen einige gute Chancen liegen.
    Der VfL Ecknach (links Marc Baumgärtner) ließ gegen den TSV Gersthofen einige gute Chancen liegen. Foto: Adrian Goldberg

    Der VfL Ecknach verpasste nach einem guten Heimauftritt gegen den TSV Gersthofen einen Sieg. Vor allem in der Anfangsphase hatten die Gäste Glück, dass sie nicht schnell deutlich in Rückstand gerieten. „Da müssen wir das 1:0 und das 2:0 machen, dann läuft das Spiel in unsere Richtung“, war sich VfL-Trainer Sören Dreßler sicher. Gersthofens Sportlicher Leiter Klaus Wünsch pflichtete ihm bei und sagte: „Nach 30 Minuten konnten wir froh sein, dass wir nicht schon 0:2 hinten liegen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden