Ecknach lässt gegen Gersthofen den Sieg liegen

Der VfL Ecknach verpasste nach einem guten Heimauftritt gegen den TSV Gersthofen einen Sieg. Vor allem in der Anfangsphase hatten die Gäste Glück, dass sie nicht schnell deutlich in Rückstand gerieten. „Da müssen wir das 1:0 und das 2:0 machen, dann läuft das Spiel in unsere Richtung“, war sich VfL-Trainer Sören Dreßler sicher. Gersthofens Sportlicher Leiter Klaus Wünsch pflichtete ihm bei und sagte: „Nach 30 Minuten konnten wir froh sein, dass wir nicht schon 0:2 hinten liegen.“

