Ecknach/Maintal

vor 18 Min.

Besondere Radltypen: (Ex-)Profi, die inzwischen auf Wettkämpfe verzichtet

Plus Lorena Krotz kommt erst spät zum Rennradfahren, bringt aber viel Talent mit. Sie schafft es bis in das Bundesliga-Team und merkt dann, dass ihr Radeln ohne Rennen mehr Spaß macht.

Von Marina Wagenpfeil

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Lorena Krotz, 28, ursprünglich aus Ecknach (Aichach), lebt heute in Maintal bei Frankfurt. Die Physiotherapeutin hat vor sechs Jahren ihre Liebe und ihr Talent fürs Rennradfahren entdeckt - und es bis in die Bundesliga der Frauen geschafft. Sie erzählt:

"Wir sind schon immer Fahrrad gefahren in der Familie. Früher haben wir immer die gleiche kleine Radltour gemacht: von Ecknach nach Klingen zu den Strohballen und zurück. Ich bin später auch zur Schule geradelt, zur Uni, zur Ausbildung. Aber Radeln war eigentlich immer ein Hobby - vielleicht nicht mal das, eher Mittel zum Zweck? Wo andere mit dem Bus oder der Straßenbahn gefahren sind, bin ich geradelt. Aber ein wirkliches Ziel gab es nicht.

