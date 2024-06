Ecknach

Nach dem Hochwasser muss der Ecknacher Kindergarten ausziehen

Plus Die Gruppenräume des Kindergartens sind noch für Monate "unbewohnbar". Jetzt gibt es ein Provisorium und viele Menschen, die helfen.

Von Carmen Jung

Andrea Pfister hört sich am Telefon recht tapfer an. Dabei liegen eineinhalb Wochen Ausnahmezustand hinter der Leiterin des Kinderhauses in Ecknach ( Aichach). Das Hochwasser vom ersten Juniwochenende hat die Einrichtung hart getroffen. Sie ist in weiten Teilen "unbewohnbar". Der Kindergarten, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, musste ausziehen, die Krippe umziehen. Aufregende Tage seien es, doch das Kinderhaus habe viel Unterstützung bekommen, sagt die Leiterin. Vorbei sind sie allerdings noch lange nicht.

Die Feuerwehr pumpte den Keller des ehemaligen Pfarrhof aus, der inzwischen vom Kinderhaus genutzt wird. Foto: Erich Echter

Als an jenem Samstag plötzlich die Ecknacher Ortsdurchfahrt unter Wasser steht, läuft der Keller des anliegenden Kinderhauses voll bis unter die Decke. Andrea Pfisters Stellvertreterin, die in Ecknach wohnt, schaut nach und entdeckt das Malheur. Sie informiert Pfister. Beide packen sofort an und versuchen, das Wasser zumindest aus den Gruppenräumen zu schaffen, die inzwischen ebenfalls betroffen sind.

