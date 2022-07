Radprofi Rutsch macht Ecknacherin bei der Tour de France einen Heiratsantrag

Nach der Abschlussetappe ist Fahrer Jonas Rutsch auf den Champs Élysées auf die Knie gegangen. Seine Auserwählte: Lorena Krotz, die aus Ecknach kommt.

Eigentlich halten Jonas Rutsch und Lorena Krotz ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. "Jonas bekommt durch sein Leben als Radprofi schon genug öffentliche Aufmerksamkeit", sagt Krotz, die in Aichach geboren ist und bis 2020 in Ecknach gewohnt hat. Doch was nach der Abschlussetappe der 109. Tour de France in Paris am Sonntag passiert ist, war alles andere als privat: Vor den Augen der Zuschauer, Fotografen und der Familie hat Rutsch noch im Radoutfit auf den Champs Élysées seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

"Ich hätte absolut nicht damit gerechnet", erzählt Lorena Krotz wenige Tage später. Ihre Eltern, die Mutter von Rutsch, seine Team-Kollegen, sogar ihre Oma zu Hause - alle hätten über die Antragspläne Bescheid gewusst, nur sie bis zuletzt nicht. "Wirklich Respekt, dass niemandem etwas herausgerutscht ist", sagt die 27-Jährige und lacht. Dass die beiden eine gemeinsame Zukunft planen, sei schon lange klar gewesen. So fiel Krotz dann auch die Antwort leicht: ja - trotz großem Publikum. "In dem Moment selbst, realisiert man die Leute um einen herum gar nicht", erzählt sie. Kniefall, Konfettiregen, Verlobungsring, Applaus, Kuss - der Moment wird ihr und ihrem Verlobten noch lange in Erinnerung bleiben. "Dadurch, dass es so überraschend war, freut man sich noch mal mehr darüber", sagt sie.

Tour de France-Profi Rutsch macht seiner Freundin einen Heiratsantrag

Für den 24-jährigen Jonas Rutsch aus dem südhessischen Erbach war es ein besonderer Abschluss seiner zweiten Teilnahme an der Tour de France. Auf der letzten Etappe initiierte er eine Ausreißergruppe und kam am Ende rund fünfeinhalb Minuten hinter dem Etappensieger Jasper Philipsen ins Ziel, wo er nach einem Gruppenfoto mit seinem Team EF Education Easypost vor seiner Freundin auf die Knie fiel.

Das Paar ist vor einiger Zeit von Wiesbaden in die Nähe von Miltenberg in Unterfranken gezogen. Krotz arbeitet als Physiotherapeutin in einer Praxis und fährt auch selbst seit fünf Jahren Rennrad - wenn auch als ambitioniertes Hobby und nicht als Vollzeitjob wie Radprofi Jonas Rutsch. Seit dieser Saison fährt sie im Maxxsolar-Bundesliga-Team. "Wir sind ein gutes Team und die Trainer und Organisation ist sehr professionell", erzählt die Aichacherin, die am liebsten Bergetappen fährt. Kennengelernt haben sich Krotz und Rutsch über einen gemeinsamen Freund, noch bevor Rutsch eine Profikarriere einschlug.

Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist noch unklar. Die Wettkampfsaison von Rutsch läuft noch bis Mitte Oktober, so lange ist er viel unterwegs. "Wir haben es aber auch nicht eilig", sagt Krotz. Die Freude über den Antrag ist ohnehin noch frisch - und die will sie auch noch eine Weile genießen.

