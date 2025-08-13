Pfarrgemeinde verabschiedet sich von Pater Valentine

Sechs Jahre lang feierte Pater Valentine Dimude im Rahmen seiner seelsorgerischen Tätigkeit in der Pfarreiengemeinschaft Aichach als Kaplan in der Pfarrei St. Peter und Paul in Ecknach Gottesdienste. Im Rahmen einer feierlichen Messe und einem Stehempfang am Gotteshaus verabschiedeten Pfarrgemeinde, Kirchenverwaltung, Kirchenchor, Pfarrgemeinderat, Ministranten und Messnerinnen den Geistlichen. „Heute ist mein letzter offizieller Gottesdienst in Ecknach“ sagt er mit ein wenig Wehmut in der Stimme bei Beginn des Gottesdienstes.

An die Pfarrgemeinde gerichtet ließ er wissen: „Ich war gerne hier und bin glücklich, dass ich sechs Jahre hier bleiben durfte.“ Ganz verabschieden wollte er sich aus dem Pfarrdorf nicht. Sein neuer Wirkungsort Reichertshofen liegt an der B 300 und da er öfter nach Augsburg zur Diözese unterwegs sein wird, will er seine alte Wirkungsstätte besuchen. Hans Burgmair von der Kirchenverwaltung verabschiedete sich bei Pater Valentine mit einem bayerischen Pfiadi und Servus. Er dankte ihn für das Wirken in Ecknach und der Pfarreiengemeinschaft. „Besonders ihr freundliches Auftreten, ihre sympathische Art und ganz besonders ihre Liebe zur Musik möchte ich hervorheben. Oft sangen sie in der Sakristei die letzten Strophen eines Liedes weiter“, sagte Burgmair. Als Erinnerung überreichte er Pater Valentine die Ecknacher Ortschronik und erinnerte, dass Ecknach eine kirchliche Gründung sei und zu den ältesten Pfarreien und Orte im Landkreis gehöre, worauf man recht stolz sei.

Der Ecknacher Kirchenchor verabschiedete den Geistlichen mit einet stimmgewaltigen Einlage. Chorleiter Alfons Huber gab Pater Valentine mit auf den Weg: „Halten Sie immer einen guten Kontakt zum Chorleiter in ihrer neuen Wirkungsstätte.“

