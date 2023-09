Ecknach

Unbekannte zapfen Diesel aus voll getanktem Lastwagen ab

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Diesel aus einem voll getankten Lastwagen in Ecknach abgezapft.

Der Lastwagen ist in der Industriestraße in Ecknach abgestellt. Am Morgen ist der Tank leer. Die Aichacher Polizei hofft auf Zeugen beim Diesel-Diebstahl.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag von einem Lastwagen in Ecknach ( Aichach) Diesel aus dem Tank abgezapft. Der Lastwagen war laut Polizei mit voller Tankfüllung in der Industriestraße abgestellt. Der oder die Täter entwendeten aus dem Tank eine dreistellige Liter-Menge Diesel. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter 08251/89890 zu melden. (AZ)

