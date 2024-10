Bürgerversammlung in Edenried: Ortssprecher legt Mandat nieder

253 Einwohnerinnen und Einwohner leben aktuell in Edenried, dem kleinsten Stadtteil der Stadt Aichach. Rund 30 Frauen und Männer von ihnen kamen am Dienstagabend im Gemeinschaftshaus zur Bürgerversammlung zusammen, dazu neun Mitglieder des Stadtrats. Die wohl interessanteste Nachricht bekamen sie von Bürgermeister Klaus Habermann am Ende seines Vortrags zu hören: Es handelte sich dabei um den Ortssprecher.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Edenried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis