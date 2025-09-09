Ehrung für langjährige ehrenamtliche Dienste in der Pfarrei

Die Pfarrei Adelzhausen ehrte mehrere Persönlichkeiten, die langjährig ehrenamtlich für die Pfarrei tätig waren. Jutta Sturm leitete über 40 Jahre ehrenamtlich die Wortgottesdienstgruppe. Außerdem war sie viele Jahre als Lektorin tätig und brachte sich in der Kommunionvorbereitung mit ein. Johann Lichtenstern war 24 Jahre Mitglied der Kirchenverwaltung und wirkte bei zahlreichen Projekten mit. Matthias Grau hat sich 22 Jahre lang vielfältig in der Pfarrei eingebracht. Er war während dieser Zeit Mitglied des Pfarrgemeinderats und dort auch langjähriger Vorsitzende. Außerdem war er auch Vorsitzender des Pastoralrats, war über sechs Jahre Lektor und gestaltete Kurzandachten. Johann Wittmann war 18 Jahre Mitglied in der Kirchenverwaltung und wirkte dort ebenfalls bei zahlreichen Projekten mit. Melanie Grau war sechs Jahre Mitglied im Pfarrgemeinderat und dort unter anderem als Jugendverteterin in der Jugendarbeit aktiv. Außerdem enstanden auf ihre Initiative hin die beiden Bücherschränke in Adelzhausen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Timo Treffler und Kirchenpfleger Wolfgang Schroll bedanken sich für diese großartigen Leistungen und überreichten eine Dankurkunde. Jutta Sturm und Matthias Grau wurden außerdem mit der goldenen Ehrennadel des Bistums Ausburg ausgezeichnet.

