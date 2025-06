Aus Eifersucht ausgerastet: 19-Jähriger schlägt seinen besten Freund

Die Eifersucht plagte ihn und außerdem war er betrunken. Da geriet ein 19-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis im März vergangenen Jahres in Rage. Er prügelte sich mit seinem besten Freund und legte sich kurz darauf auch noch mit einem Jugendlichen aus seiner Nachbarschaft an. Bei beiden soll der 19-Jährige zugeschlagen und seinen besten Freund sogar noch getreten haben, als er am Boden lag. Wegen Körperverletzung in zwei Fällen musste er sich jetzt vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach verantworten.

