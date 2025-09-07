Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Ein 79-jähriger Radler wird bei einem Unfall nahe dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen schwer verletzt

Hollenbach

Unfall nahe Motzenhofen: 79-jähriger Radler wird schwer verletzt

Nahe dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen stürzt ein 79-jähriger Radler, als ihm ein anderer Radler entgegenkommt. Der Senior verletzt sich schwer. Der andere Radler flieht.
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwer verletzten Radler nach einem Unfall nahe Motzenhofen (Hollenbach) ins Uniklinikum Augsburg.
    Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwer verletzten Radler nach einem Unfall nahe Motzenhofen (Hollenbach) ins Uniklinikum Augsburg. Foto: Josef Abt (Symbolbild)

    Bei einem Unfall auf der Kreisstraße AIC4 zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und der Gabelung zur Kreisstraße AIC1 ist am Sonntag gegen 10.45 Uhr ein 79-jähriger schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Inchenhofen unterwegs.

    Unfall bei Motzenhofen: Rettungshubschrauber fliegt Radler in Uniklinik

    Auf dem Radweg kam ihm ein anderer unbekannter Radler entgegen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 79-Jährige aufgrund des engen Radweges, obwohl es zu keinem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radler kam. Obwohl der 79-Jährige einen Fahrradhelm trug, verletzte er sich schwer am Kopf.

    Da der Verdachts auf ein Schädelhirntrauma bestand, wurde er per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Der entgegenkommende Radler entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern. (nsi)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden