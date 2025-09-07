Unfall nahe Motzenhofen: 79-jähriger Radler wird schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße AIC4 zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und der Gabelung zur Kreisstraße AIC1 ist am Sonntag gegen 10.45 Uhr ein 79-jähriger schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Inchenhofen unterwegs.

Unfall bei Motzenhofen: Rettungshubschrauber fliegt Radler in Uniklinik

Auf dem Radweg kam ihm ein anderer unbekannter Radler entgegen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 79-Jährige aufgrund des engen Radweges, obwohl es zu keinem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radler kam. Obwohl der 79-Jährige einen Fahrradhelm trug, verletzte er sich schwer am Kopf.

Da der Verdachts auf ein Schädelhirntrauma bestand, wurde er per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Der entgegenkommende Radler entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern. (nsi)