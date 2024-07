Lebenshilfe weiht ein Haus für besondere Menschen ein

Im März wurde das neu erbaute Wohnhaus der Lebenshilfe Aichach-Friedberg in der Aichacher Wallbergstraße 7 fertiggestellt. Seitdem leben dort fünf geistig behinderte Menschen nahezu eigenständig. Die fünf Einzel-Apartments – vier davon rollstuhlgerecht – sind Teil des Ambulant unterstützten Wohnens (AUW) der Lebenshilfe. Nun luden die Bewohner auf eigenen Wunsch zu einer offiziellen Einweihungsfeier ein.

Rund 30 Gäste, darunter Nachbarn, Freunde, Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie Lebenshilfe-Verantwortliche waren gekommen. Begrüßt wurden sie von der AUW-Leiterin Kristina Groll. Die Sozialpädagogin ist in Aichach für die Bewohnerinnen und Bewohner von insgesamt 16 Einzel-Wohnungen zuständig. „Im AUW mieten sich die Klienten grundsätzlich selbst eine Wohnung“, erläuterte sie im Gespräch. Alle Bewohner seien Menschen mit geistiger Behinderung, die nahezu selbstständig leben könnten und nur in alltagspraktischen Angelegenheiten Unterstützung benötigten, so Groll.

Für jeden Bewohner ein Apartment in Aichach

Im neu bezogenen Wohnhaus stehen laut Paul Oberhofer, der als Einrichtungsleiter für alle Wohnbereiche der Lebenshilfe zuständig ist, für jeden der fünf Klienten ein Apartment mit durchschnittlich 20 Quadratmetern Wohnraum plus eigenem Bad zur Verfügung. In seiner Begrüßung bedauerte er den – aufgrund der Bauverzögerungen – sehr langen Weg bis zur Fertigstellung des Wohngebäudes. Unter großem Beifall wünschte er schließlich den fünf Mietern ein „weitestgehend selbstständiges Leben“, dass ihnen „alles gut gelinge und sich alle hier sehr wohlfühlen“.

Laut geschäftsführendem Vorstand Konrad Schwegler hat die Lebenshilfe Aichach-Friedberg als Bauherr das Wohngebäude nach den Bedürfnissen für behinderte Menschen erstellt. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund einer Million Euro wurden etwa 30 Prozent von der „Aktion Mensch“ bezuschusst. Sowohl er als auch die Aufsichtsrats-Vorsitzende Ingeborg Minich äußerten sich erfreut über die geschaffene Möglichkeit, ihre Klienten zur Selbstständigkeit hinzuführen.

Zum Einzug ein selbst gemaltes Bild

Unter den Gästen waren auch die Nachbarn Diana und Stefan Trinkl. Sie seien „zum gegenseitigen Kennenlernen“ gekommen und brachten als Willkommens-Geschenke Kuchen und Schokolade mit. Ein Arbeitskollege aus den Ulrichswerkstätten überreichte zum Einzug ein selbst gemaltes Bild für den Eingangsbereich.

In der funktionell eingerichteten Gemeinschaftsküche, über die man in den kleinen Garten gelangt, hatten die Bewohner ein kaltes Büfett aufgebaut, das mit deftigen und süßen Speisen bestückt war.

Was das neue Haus der Lebenshilfe in Aichach bietet

Einer der neuen Mieter ist der 39-jährige Michael Rabl. Nach einem kurzen Kennenlerngespräch führte er seine neuen Nachbarn und interessierte Besucher durchs Haus. Vom Erdgeschoss mit der Gemeinschaftsküche, einem Gäste-WC, dem Raum für Waschmaschine und Trockner, einem Technik-Raum mit Heizanlage und PV-Speicher ging es, am Aufzug für Rollstuhlfahrer vorbei, in den Wohnbereich im Obergeschoss.

Michael Rabl ist stolz auf seine eigenen vier Wände. „Ein tolles Gefühl“, sagte er begeistert. Ein kunstvoll bemaltes Schildchen mit seinem Vornamen, das neben seiner Wohnungstüre lehnte, müsse noch an die Wand geschraubt werden – „mit Bohrmaschine und Dübel“, meinte er.

Die Bewohner richten sich selbst ein

In Michaels äußerst sauberen Wohnraum hängen bunte, selbst gemalte Bilder und eine Puzzle-Landschaft an der Wand, im Regal stehen Familienbilder und Pokale. Über dem säuberlich gemachten Bett ist eine Vielzahl an Medaillen aneinandergereiht. Michael, der am liebsten mit seinem Vornamen angesprochen werden möchte, ist sehr sportbegeistert, was man unschwer an seiner Figur erkennen kann. Er erzählte von den vielen Schwimm- und Laufwettbewerben, an denen er schon mit Erfolg teilgenommen habe. In einer Ecke hat er vor seinem kleinen TV-Gerät einen gemütlichen Fernsehsessel platziert. Im Bad mit behindertengerechter Dusche fehle nur noch eine Spiegellampe, bedauerte er.

Icon Vergrößern Michael Rabl führte die Gäste durchs Haus und gewährte auch stolz einen Blick in ein eigenes Apartment. Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Michael Rabl führte die Gäste durchs Haus und gewährte auch stolz einen Blick in ein eigenes Apartment. Foto: Manfred Zeiselmair

Wie alle anderen Bewohner hat Michael Rabl sein Apartment selbst eingerichtet. Auf Nachfrage verriet er, dass er – wie auch alle anderen im Haus – alles selber sauber halte. Das habe er auch in seiner ehemaligen Wohngruppe gelernt.

Alle fünf arbeiten in den Ulrichswerkstätten

Eine Entwicklung wie die von Michael Rabl, der den Weg zur Selbstständigkeit, aus dem stationären Bereich heraus, geschafft habe, sei beispielhaft für gelungene Behindertenarbeit, freute sich Einrichtungsleiter Oberhofer. Zudem gingen alle fünf Apartment-Bewohner in den Aichacher Ulrichswerkstätten vorbildlich einer regelmäßigen Beschäftigung nach.

Auf der Internetseite der Lebenshilfe Aichach-Friedberg e.V. ist als deren Leitspruch ein Zitat des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Willem De Klerk zu lesen: „Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die gleichen Rechte hat. In Zukunft wird es wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat anders zu sein.“. Bei der herzlichen Verabschiedung kamen dem ein oder anderen Gast wohl ähnliche Gedanken in den Sinn.