Zu wenig Händler: Leerstände auf dem Aindlinger Wochenmarkt

Als der Aindlinger Wochenmarkt im September des Vorjahres Premiere feierte, warteten fünf üppig gefüllte Stände auf Kundinnen und Kunden. Doch schon damals berichteten die beiden Organisatorinnen, Ramona Rott vom Bürgeramt und Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, von den Schwierigkeiten, Händler für das neue Angebot zu finden. Die einen seien bereits anderswo gebunden, den anderen fehle das Personal für den Verkauf. Aktuell bietet nur noch ein einziger Stand am Donnerstagvormittag seine Waren in Aindling an. Das soll sich laut Hitzler aber bald wieder ändern.

Nach wie vor mit dabei ist der Gemüsehof Mägele aus dem Affinger Ortsteil Gebenhofen. Der Hof verkauft Gemüse, Obst und Kräuter aus eigener Erzeugung. Auch Honig, Öl und Eier hat er nach Hitzlers Angaben mittlerweile im Angebot und ersetzt damit auch ein wenig die weggebrochenen Produkte. Einen Teil davon gab es bei einem Naturkost-Anbieter aus dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim, doch die Betreiber mussten ihren Stand aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, erzählt die Bürgermeisterin. Imker Paul Weber, der an seinem Honigstand auch selbst gemachten Käse von Christina Niederreiter anbot, hat den Markt ebenfalls verlassen. Beide stammen aus dem Hollenbacher Ortsteil Mainbach.

Aindlinger Wochenmarkt: Bald soll ein neuer Feinkosthändler kommen

Gerade anfangs offenbar sehr beliebt waren die Feinkostwaren eines Händlers aus Fürstenfeldbruck. Da der Verkäufer nach Hitzlers Angaben aber des Öfteren fehlte, will die Gemeinde einem anderen Feinkosthändler eine Chance geben. Dieser soll in den nächsten Wochen erstmals auf dem Aindlinger Wochenmarkt vertreten sein. Weitere Standbetreiber werden gesucht. Sie sollten zuverlässig sein und vorrangig regionale Waren anbieten. Direktvermarkter aus dem Wittelsbacher Land oder der näheren Umgebung haben Vorrang. Ein Stand mit Brot- und Backwaren und einer mit Fisch stehen seit Anfang an auf der Wunschliste. Im Herbst soll wieder ein Zusatzangebot mit Dekoartikeln dazukommen.

Gerüchten zufolge habe sich die Anzahl der Anbieter in Aindling deshalb derart minimiert, weil die Standgebühr in der Marktgemeinde zu hoch sei. Eine Behauptung, die bei Hitzler Kopfschütteln auslöste. Denn: „Wir verlangen null Euro Standgebühr.“ Sie hofft weiterhin, dass sich dieses lokale und nachhaltige Angebot, das von vielen Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wurde, in Aindling etabliert. Auch wenn der Markt am Donnerstagvormittag stattfindet, sei er oftmals gut besucht gewesen. Gerade junge Familien und Seniorinnen und Senioren zählten zu den Kunden. Auch für einen schnellen Einkauf in der Mittagspause eignen sich die Zeiten.

Das sind die Öffnungszeiten des Aindlinger Wochenmarkts am Donnerstag

Öffnungszeiten: Der Aindlinger Wochenmarkt findet bei jedem Wetter jeden Donnerstag von 8 Uhr bis 13 Uhr auf der freien Wiese am Marktplatz neben der ehemaligen Kaufstätte Zurek statt. Kundinnen und Kunden, die mit dem Auto kommen, können in den Parkbuchten parken.