Einbrecher kommt über die Terrassentür

Ein Einbrecher ist am Freitag in eine Wohnung im Petersdorfer Ortsteil Hohenried eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 5.50 und 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße. Wie die Polizei berichtet, brach der bislang unbekannte Täter die Terrassentür auf, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. In der Wohnung durchwühlte er anschließend mehrere Räume.

Polizei sucht nach Hinweisen zum Einbruch in Hohenried

Laut Polizei ist ein Beuteschaden von circa 20 Euro sowie ein Sachschaden von etwa 25 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)