Einweihung des Naturkindergartens am Grubet: Viele Besucher kommen

Im Naturkindergarten am Grubet wurde am Samstag die Einweihung gefeiert. Er ist die 17. Kinderbetreuungseinrichtung im Stadtbereich Aichach. Bürgermeister Klaus Habermann schwärmte bei der Feier: „Eine absolut naturnahe, heimelige Einrichtung hier am Grubetareal“. Reges Interesse herrscht offenbar auch bei der Bevölkerung. Eine große Schar an Besucherinnen und Besuchern kam zu der Feier und warf dabei einen Blick in die Räume.

