Außergewöhnliche Attraktion in Adelzhausen: Kinder können mit der Gondel fahren

Es ist jeden August wieder eine Meisterleistung im Wittelsbacher Land: Unzählige Vereine, Unternehmen und Privatpersonen stellen in den Städten und Gemeinden im Landkreis ein attraktives Ferienprogramm mit zahlreichen Höhepunkten für die Ferienkinder zusammen. Viele Buben und Mädchen freuen sich meist schon lange vor dem Ende des Schuljahres auf die tollen Angebote. Eine außergewöhnliche Attraktion gab es jetzt in Adelzhausen: Georg Dollinger hat an seinem Haus eine Gondelfahrt angeboten. In luftiger Höhe.

47 Kinder bei Gondelfahrt in Adelzhausen dabei

Diese Aktion stieß auf extrem großes Interesse. 47 Kinder meldeten sich mit ihren Familien an der Talstation an und stiegen dann auch tatsächlich in die Gondel. Seilbahnbetreiber Georg Dollinger informierte die Teilnehmer über die Herkunft der Gondel, nämlich von der Eckbauerbahn in Garmisch. Im Anschluss fuhren die Mitfahrerinnen und Mitfahrer ein Stück nach draußen und genossen die Bergluft und die herrliche Aussicht in Adelzhausen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Mit kleinen Aktionen der gesamten Familie Dollinger wurde die Wartezeit an der Seilbahn verkürzt. So konnte man alte Traktoren besichtigen, malen, Seifenblasen machen, sich schminken lassen, Knatterboote fahren und eine große Sammlung von Spielzeugfahrzeugen bewundern. Bei sehr hohen Temperaturen verging die Zeit an der „Seilbahn-Station-Dollinger“ damit wie im Flug.