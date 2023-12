In Eisingersdorf steigt der Weihnachtsmarkt der Vereine für den guten Zweck

Am Samstag findet im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz statt. Bei der Tombola gibt es ein Spanferkel zu gewinnen.

Zum 19. Mal öffnet am Samstag, 16. Dezember, der Weihnachtsmarkt der Vereine auf dem Dorfplatz im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf gegenüber des Schützenheimes. Die Hütten sind bereits aufgebaut. Sie werden am Samstag ab 9.30 Uhr eingerichtet. Ab 16 Uhr können die Besucherinnen und Besucher bei diesem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt wieder alles probieren, was die insgesamt sieben Vereine anbieten.

Neben Bratwurst, Maultaschen und Gulaschsuppe gibt es auch Kiachla und Quarkbällchen. Auch ein kleines Rahmenprogramm ist geplant. Gegen 17.30 Uhr eröffnet Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler offiziell den Markt, die Bläsergruppe des Musikvereins Aindling spielt weihnachtliche Weisen. Es gibt auch eine Tombola. Der erste Preis ist ein Spanferkel, der zweite Preis zwei Ster Holz. Umliegende Firmen oder Privatpersonen können noch Preise stiften.

Der Nikolaus kommt nach Eisingersdorf

Gegen 19 Uhr erscheint der heilige Nikolaus und bringt für die Kinder kleine Geschenke, gegen 20.30 Uhr erfolgt die Ausgabe der Tombolapreise. Im Schützenheim gibt es für die Kinder um 18 Uhr und 19.30 Uhr ein kleines Theater. Auch die Alphornbläser wollen die Gäste bestens unterhalten. Sollten genügend Weihnachtskrippen zusammen kommen, werden diese im Schützenheim ausgestellt. Wer seine Krippe zur Verfügung stellen möchte, sollte diese am Samstag ab 10 Uhr bringen oder sich melden.

Die Brückenstraße wird zwischen 16 Uhr und 0 Uhr für den gesamten Verkehr außer Bussen und Einsatzfahrzeugen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach regelt den Verkehr. Die Anlieger werden um Verständnis gebeten. Der Erlös geht wieder an wohltätige Zwecke. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise das Aindlinger First-Responder-Team, die Kartei der Not oder die Kinderkrebshilfe unterstützt. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher.