Weihnachtsgottesdienst in Eisingersdorf

Zwar blieben einige Reihen in der Kirche frei, trotzdem war der festliche Weihnachtsgottesdienst, den Pfarrer Babu in Eisingersdorf (Markt Aindling) abhielt, der Höhepunkt des Weihnachtsfestes in der kleinen Kirche St. Ulrich. Das unterstrichen die festlich geschmückte Kirche und die Orgelbegleitung bei den Liedern. Nach dem Lied „ Stille Nacht“ trafen sich die Kirchgänger noch zu Glühwein und Kinderpunsch neben der Sakristei, was gut angenommen wurde.