Tierisches Sommerkonzert am Deutschherren-Gymnasium in Aichach

Ein tierisches Sommerkonzert fand am Deutschherren-Gymnasium in Aichach statt. Die beiden Chöre des Gymnasiums mit ihren Leiterinnen Helga Schallmayer-Fritscher und Vera Decke-Karrer fanden sich unter dem Motto „Singing all together“ auf der Bühne ein. Abwechselnd oder gemeinsam ließen sie ein Tier nach dem anderen musikalisch erscheinen. Glühwürmchen, Bienen, Katzen, ein Mops und sogar ein Löwe traten auf.

Bemerkenswert war die Bodypercussion zur „Fledermaus-Quadrille“ von Johann Strauß, welche der Jugendchor mit sichtlicher Freude vortrug. Der Chorliteraturbogen spannte sich von der Renaissance mit einem tierischen Kontrapunkt des Gemischten Chores bis ins 20. und 21. Jahrhundert mit klassischen und populären Melodien. Den Abschluss der abwechslungsreichen ersten Hälfte bildete das Schulorchester unter der Leitung von Helga Schallmayer-Fritscher mit bekannten Melodien aus dem Musical „Cats“.

Konzert am Aichacher Gymnasium mit Melodien aus „Cats“ und „Peter und der Wolf“

Nach der Pause wurde es energiegeladen, denn auch die Schulband unter der Leitung von Vera Decke-Karrer bediente das Motto des Abends mit Titeln wie „The Pink Panther“, „Crocodile Rock“, „The Fat Cat“ und „Eye of the Tiger“. Beeindruckend war die Leistung der Gesangssolistinnen und -solisten Lena Börner, Lea-Sophie Geisler, Rebecca Winterle, Monja Jeske, Johannes Liepert, Serhii Kyi und Rosa Wonnenberg: Sie glänzten mit Titeln von Adele, Metallica und anderen.

Den Abschluss bildete Prokofjews musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“, vom Schulorchester und Mitgliedern der Schulband lebendig gespielt sowie von zwei Schülern des Wahlkurses „Jetzt rede ich“ ausdrucksstark vorgetragen. Ergänzt wurde die Darbietung von Schattenrissen, welche Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen im Kunstunterricht passend zur Musik angefertigt hatten. Die Moderation des Abends übernahm der Wahlkurs „Jetzt rede ich“ unter der Leitung von Livia Schleßing. Nach langem Applaus sangen und spielten alle Ensembles mit dem Publikum noch einmal den Kanon „Finster, finster“ und gaben den Zuhörern einen tierischen Ohrwurm mit auf den Heimweg. (AZ)