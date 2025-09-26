Vom Bürgerbüro bis zum Trauzimmer: Bürger können Verwaltungsgebäude erkunden

Der Aichacher Stadtrat ist bereits am Donnerstagabend in das Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt zurückgekehrt. Am Sonntag, 28. September, können sich nun alle Bürgerinnen und Bürger bei einem „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 17 Uhr selbst ein Bild vom neuen und vom sanierten Verwaltungsgebäude machen. Auch das Alte Rathaus ist geöffnet.

Der Erweiterungsbau ist bereits seit November 2024 fertig. Seither wurde der Altbau saniert. Wegen der Verbindung beider Gebäude musste die Stadt bei dem Haus, das Anfang der 1980er Jahre in Betrieb ging, ohnehin aktiv werden – insbesondere beim Brandschutz. Nach mehr als 40 Jahren sei das einfach nötig, betont Bürgermeister Klaus Habermann in einer Pressemitteilung: „Es geht darum, für die nächsten Jahrzehnte funktionale Arbeitsplätze zu haben.“

Filme über Aichach und den Grünzug an der Paar

Neu entstanden ist ein Bürgerbüro, deutlich vergrößert wurde das Trauungszimmer. Dieses ist gut doppelt so groß wie bisher. In einer Zeit, in der die standesamtliche Hochzeit immer größere Bedeutung bekommt, sollen Brautpaare den schönsten Tag ihres Lebens mit 50 bis 70 Gästen feiern können. Vergrößert wurde auch der Sitzungssaal im zweiten Stock. Er misst nun rund 170 Quadratmeter. Eine von zwei Teeküchen ist dafür weggefallen. Am „Tag der offenen Tür“ werden im Sitzungssaal ein neuer Film über den Grünzug Paar und ein Aichach-Imagefilm gezeigt.

Für den „Tag der offenen Tür“ haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einiges einfallen lassen. Bei einem Quiz können die Bürgerinnen und Bürger Fragen rund um die Themen beantworten, die im Verwaltungsgebäude angesiedelt sind. Dort sind das Bauamt, das Ordnungsamt und die Finanzabteilung untergebracht. Unter allen richtigen Quizkarten werden Preise verlost.

Wie Energie in Aichach erzeugt wird, und wo verbraucht

Das Bauamt – angesiedelt im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes – stellt den Energiemonitor der Stadt Aichach vor. Über das Online-Dashboard kann etwa die lokale Erzeugung von Elektrizität abgerufen werden – unterschieden nach (regenerativen) Erzeugungsarten wie Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Windkraft. Auch der lokale Verbrauch von Elektrizität nach Kundensegmenten (Privathaushalte, Industrie und Gewerbe, öffentliche Gebäude) und vieles werden angezeigt.

Icon vergrößern Etwas größer ist nun der Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt. Foto: Lisa Meitinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Etwas größer ist nun der Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt. Foto: Lisa Meitinger

In einem Film beziehungsweise einer Broschüre, die ausliegt, wird über die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Aichach informiert. Im Rahmen dieser Arbeiten entstand auch der Grünzug an der Paar, der inzwischen eine wichtige Funktion zur Naherholung hat. Die Stadtentwässerung zeigt einen Querschnitt durch den größten Kanal, der im Stadtgebiet verbaut wurde. Interessierte können schätzen, wie groß der Durchmesser ist und lang das Kanalnetz der Stadt ist.

Im Sitzungssaal können die Bürger buchstäblich durch ihre Stadt wandern: auf einem überdimensionaler Stadtplan, der auf dem Boden ausliegt. Und natürlich wird über die Baumaßnahme selbst informiert, Bilder vom alten und neu sanierten Verwaltungsgebäude und vom Neubau gezeigt und einiges zur Baugeschichte erläutert.

Aktionen am Eichenhain und Stadtmaskottchen Aichi

Das Einwohnermeldeamt stellt die neuen Angebote vor, die Bürgerinnen und Bürger künftig bei der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen nutzen können. So gibt es im neuen Verwaltungsgebäude zwei Fotoautomaten für die notwendigen digitalen Bilder. Für die Bezahlung von Leistungen wurde ein Kassenautomat eingerichtet.

Icon vergrößern Ein Blick in ein Büro. Foto: Lisa Meitinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Blick in ein Büro. Foto: Lisa Meitinger

Nicht nur im Gebäude, auch davor, am Eichenhain, gibt es einige Aktionen. So wird die Aichach-App vorgestellt, die im Mai neu freigeschaltet wurde. Sie bietet Informationen über alles, was in Aichach wichtig ist – Veranstaltungen, Baustellen, Notfallnummern, Freizeitangebote. Neu ist ein Mängelmelder, mit dem Bürger direkt wilde Müllablagerung, Straßenschäden, Mängel an Spielplätzen und Ähnliches melden können. Bei entsprechender Einstellung erhalten die Nutzer Push-Nachrichten zu wichtigen Themen, beispielsweise im Katastrophenfall.

Bürgermeister Habermann zeigt sein Amtszimmer

Vorgestellt werden außerdem die sogenannten „Leuchttürme“, zentrale Anlaufstellen bei einem andauernden Stromausfall oder bei anderweitigen Notlagen. Interessierte Bürger können sich ein Bild davonmachen, wie diese Leuchttürme ausgestattet sind. Außerdem kommt natürlich das Aichacher Stadtmaskottchen Aichi vorbei. Er freut sich immer auf gemeinsame Fotos mit Kindern und hat kleine Überraschungen im Gepäck. Dazu gibt es eine musikalische Umrahmung am Eichenhain. Im Historischen Rathaus am Stadtplatz zeigt Bürgermeister Klaus Habermann Interessierten sein Amtszimmer im ersten Stock. In den Fluren und im Treppenhaus ist noch bis Mitte Oktober eine Ausstellung anlässlich des 50. Aichacher Stadtfestes zu sehen. Für direkte Gespräche werden zwischen 14 und 17 Uhr Erster Bürgermeister Klaus Habermann sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aichach vor Ort sein. (AZ)