Das Junge Aichacher Volkstheater bietet Workshop an

Das Aichacher Volkstheater bietet am Samstag, 18. Oktober, von 15 bis 18 Uhr einen Workshop und kostenlosen Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren an.

Die Inhalte sind vielfältig: Übungen zur Gruppendynamik, Körperwahrnehmung, Stimm- und Sprachbildung, Fähigkeiten also, die auch im Alltag nützlich sind. Im szenischen Spiel sollen Kreativität und Ausdrucksfähigkeit geübt und die Möglichkeit gegeben werden, etwas Neues zu wagen, es auszuprobieren und am nonverbalen und verbalen Ausdruck zu arbeiten. Im Vordergrund soll aber der Spaß am gemeinsamen Spiel stehen, dabei in verschiedene Rollen zu schlüpfen, die Lust am Verkleiden – kurzum alles, was Theaterspielen nicht nur für Kinder so attraktiv macht. Und, wenn die Sache gut läuft, kann man sich sogar an eine kleine interne Aufführung wagen. In der Vergangenheit sind immer wieder Jugendliche in das Hauptensemble übernommen worden.

Schnupperkurs im Jugendzentrum in Aichach

Der Schnupperkurs ist im Probenraum neben dem Aichacher Jugendzentrum in der Flurstraße. Eine Anmeldung ist dazu nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber die Vorbereitung. Es ist geplant, ab Oktober jeweils montagnachmittags dort zu proben. Aus versicherungstechnischen Gründen muss dann ein Beitrag in Höhe von 25 Euro erhoben werden, weitere Kosten fallen nicht an. Kursleiter ist Oliver Gutmann, der für das Volkstheater schon als Schauspieler und Regisseur tätig war, hier unter anderem mit dem Stück „Peter Pan“ im Jahre 2010, begleitet von den beiden Lehrerinnen Vera Dingelmaier und Melanie Thum. Weitere Informationen unter www.aichacher-volkstheater.de, Anmeldung unter kontakt@aichacher-volkstheater.de. (AZ)