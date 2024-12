Mit diesem Schulbuch sollen Kinder ihre Wurzeln kennenlernen

In der Aula der Aichacher Grundschule-Nord stand Landrat Klaus Metzger vor den versammelten Viertklässlern der Schule und wollte von den Kindern wissen, ob sie wüssten, warum sie mitten am Vormittag in die Aula zitiert wurden, anstatt in den Klassenzimmern zu sitzen. Diese wussten prompt „Weil ihr uns Bücher gebt.“ Das war die richtige Antwort, denn der Landkreis und das Schulamt stellten in diesem feierlichen Rahmen eine Neuauflage des bereits vor zehn Jahren erst- und einmalig veröffentlichten Heimat- und Sachkundebuchs „Mein Wittelsbacher Land“ vor.

