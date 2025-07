„Selbsthilfe-Zwerge“ kommen auf den Aichacher Wochenmarkt

Mit ihren „Selbsthilfezwergen“ wandert die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Schwaben Nord des Augsburger Gesundheitsamtes derzeit über Wochenmärkte und durch Kliniken in der Region. Am Freitag, 11. Juli, ist sie mit ihrem „Zwergen-Aufstand“, wie es in der Pressemitteilung heißt, auf dem Wochenmarkt in Aichach präsent. Von 9 bis 13 Uhr informiert sie über ihre Angebote, die Gruppen vor Ort sowie die Selbsthilfearbeit in Stadt und Landkreisen.

Die Zwerge repräsentieren bestimmte Themen aus der Selbsthilfearbeit und sollen mit frechen Sprüchen das Interesse der Besuchenden wecken. In der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries sind über 500 Selbsthilfegruppen bei der Kontaktstelle Schwaben Nord gelistet, heißt es in der Pressemitteilung. Es finden sich hier Gruppen zu Erkrankungen wie Depression, Sucht, Krebs, Multiple Sklerose, Lipödem und anderes, aber auch zu sozialen Themen wie verwaisten Eltern, Ängste oder Gewalt.

Individuelle Stütze und Sprachrohr für Betroffene

Wie die Kontaktstelle schreibt, ist „die Selbsthilfegruppenarbeit ein wichtiger niederschwelliger Bewältigungsansatz, der durch das Wissen der Betroffenen lebt und so eine optimale Ergänzung und Erweiterung des institutionellen Hilfsangebotes darstellt.“ Durch diese Betroffenenkompetenz und das Erlangen von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit sei sie ein nachhaltiger Bewältigungsansatz von Krisen und Krankheiten. „Selbsthilfegruppen bieten unter anderem eine individuelle Stütze angesichts zunehmender Vereinzelung, stärken Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, bauen neue soziale Netze auf und erweitern dadurch auch die individuellen Kompetenzen der einzelnen Personen, die zu Fachleuten der eigenen Erkrankung werden“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Selbsthilfegruppen könnten als Sprachrohr der Betroffenen ihr Erfahrungswissen ins professionelle System hineintragen und somit auch an gesundheits- und sozialpolitisch relevanten Entscheidungen beteiligt sein, mit der Hoffnung, Verbesserungen für Benachteiligte zu erreichen.

Die Stadt Augsburg ist Trägerin der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. In der Vernetzung, Beratung und Zusammenarbeit mit den Gruppen entstehen laut Pressemitteilung Synergien, die für das Gemeinwesen und jede einzelne Person einen enormen Gewinn darstellen. Die Mitarbeitenden der Kontaktstelle freuen sich auf die persönlichen Gespräche, heißt es in der Mitteilung. (AZ)