Klimawoche im Landkreis steht im Zeichen der Solaroffensive

Ganz im Zeichen der Solaroffensive steht die Bayerische Klimawoche 2025 im Wittelsbacher Land. Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich wieder an der Aktionswoche, die vom 10. bis 19. Oktober stattfindet. Angeboten wird laut Pressemitteilung ein vielfältiges Programm rund um das Thema Sonnenstrom, darunter eine Energieerlebnisparty, Fachvorträge und ein Familien-Solartreff.

Zum Start wird am Freitag, 10. Oktober, eine Energieerlebnisparty gefeiert. Sie findet ab 16.30 Uhr in Friedberg in Kooperation mit dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land statt. Ein privater Hausbesitzer lädt zur Besichtigung seiner Photovoltaikanlage (PV-Anlage) und ergänzender Technik ein. Eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale Bayern steht unterstützend bei Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 08251/92-232 oder per E-Mail an klimainfo@lra-aic-fdb.de ist erforderlich und bis Mittwoch, 8. Oktober, möglich..

Vorträge zu Balkonkraftwerken und Photovoltaikanlagen

Auch in gemieteten Wohnungen kann mithilfe von Balkonkraftwerken eigener Solarstrom erzeugt werden. Ein Onlinevortrag am Dienstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr gibt praxisnahe Informationen zu Grundlagen, Rahmenbedingungen und Wirtschaftlichkeit sowie Tipps zu Anschaffung und Installation. Anmeldung unter http://www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz/termine-klimaschutz/ ist erforderlich.

Am Donnerstag, 16. Oktober, öffnet das Landratsamt ab 18 Uhr den großen Sitzungssaal für einen Vortragsabend unter dem Motto „Mein Hausdach finanziert meine Zukunft“. Verschiedene Partnerinnen und Partner des Modernisierungsbündnisses informieren über die Wirtschaftlichkeit von PV- und Stecker-PV-Anlagen, Eigenstromnutzung, Mieterstrom und Bürgersolaranlagen. Auch das Leader-Projekt „Solaroffensive Wittelsbacher Land“ ist Thema. Anmeldung ist bis 11. Oktober erforderlich unter Telefon 08251/92-232 oder unter www.lra-aic-fdb.de/terminvereinbarung (Rubrik „Klimaschutz“).

Solartreff mit Kinderbetreuung in Aichach

Zum Abschluss findet der Solar-Treff im Familienstützpunkt Aichach am Freitag, 17. Oktober, ab 14 Uhr in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg statt. Hier haben junge Familien Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre von einem unabhängigen Experten der Verbraucherzentrale Bayern zum Thema Photovoltaik informieren zu lassen, während die Kinder mit verschiedenen Kreativ-Aktionen betreut werden. Eine Anmeldung bei der VHS im Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de/ (Kursnr.: E25103-02) ist erforderlich. (AZ)