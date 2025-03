Brennpunkt A8: Die Entlastung für die Feuerwehr Adelzhausen klappt

Die Autobahn A8 gehört zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Mitteleuropa. Das führt zu einem hohen Verkehrsaufkommen und damit unweigerlich zu zahlreichen Unfällen. Dabei immer gefordert: die Freiwilligen Feuerwehren der Anrainergemeinden. Wenn die Zuständigkeiten entlang der Strecke nicht gleichmäßig verteilt sind, kann das zu einer hohen Belastung einzelner Feuerwehren führen. In Adelzhausen war dies in der Vergangenheit in besonders hohem Maß der Fall. Zur Freude aller Beteiligten gibt es jetzt eine Lösung.

