48 Jahre im gleichen Betrieb: Warum dieser Schreiner nie den Job wechselte

Wie viele Beschäftigte in Betrieben können heute noch voller Stolz von einer Betriebszugehörigkeit von 48 Jahren berichten? Was früher so mancher Handwerker und Firmenangehöriger von sich behaupten konnte, wird immer seltener. So gesehen ist Josef Rappolder aus Hollenbach eine echte Rarität. Jüngst nahm er seinen Abschied von der Schreinerei seines (Arbeits)Lebens, der Firma Utz aus Aulzhausen (Affing).

Rappolder ist gebürtiger Gebenhofener. Der „Sepp“, wie er überall genannt wird, arbeitete mit Leib und Seele für den Betrieb, in dem er im September 1977 als 16-Jähriger seine Lehre begonnen hatte. Der Schreinerberuf war ein Traumberuf für ihn. Dafür fuhr er jeden Tag bei Wind und Wetter mit seinem Fahrrad vom nahen Gebenhofen nach Aulzhausen. Von Beginn an fühlte er sich wohl in der damaligen Bau- und Möbelschreinerei, in der vieles noch mit Handarbeit erledigt wurde. Hobelmaschinen und Kreissäge gehörten zu den wichtigsten Arbeitsutensilien. Nach drei Jahren Ausbildung noch unter der Regie des damaligen Firmenchefs Lorenz Utz sen. legte er erfolgreich seine Gesellenprüfung ab und wurde als Schreinergeselle übernommen.

Josef Rappolder lobt den menschlichen Umgang im Betrieb

Bald darauf kam die Einberufung zur Bundeswehr, wo Rappolder 15 Monate seinen Pflichtdienst absolvierte. „Das gehörte damals einfach dazu und war eine lehrreiche Zeit“, sagt der frisch gebackene Ruheständler auch mit einem Seitenblick auf die derzeitige Diskussion über ein mögliches Losverfahren für einen Wehrdiensteinsatz. Wieder zurück im Betrieb wurde die Schreinerei 1986 an Lorenz Utz jun. übergeben. Für diesen zweiten Chef arbeitete Sepp ebenso, bis dann 2022 das Unternehmen an Markus Utz, die vierte Generation im Betrieb, übergeben wurde. Der „Sepp“ bekam damit seinen dritten Chef in der Firma. Doch bei allen drei Generationen, das versichert er, fühlte er sich sehr wohl und anerkannt.

Den Gebenhofener verschlug es nach der Hochzeit nach Hollenbach. Die Fahrtwege waren etwas länger, doch an einen Wechsel der Arbeitsstelle dachte er nie. Rappolder fühlte sich in dem Familienbetrieb wohl und freute sich an der Anerkennung und dem menschlichen Umgang. Das betont er auch nach seinem Ausscheiden.

Der Rentner freut sich schon aufs Firmenjubiläum

Mit der Zeit hat sich die Schreinerei Utz auf die Fertigung von Fenstern und Türen spezialisiert. Die stetige Modernisierung verlangte von den Mitarbeitern eine Umstellung vom händischen Fensterbau und von einfachen Maschinen zu modernen CNC-Bearbeitungszentren mit Schulungen an modernen Anlagen und automatischen Steuerungen. Rappolder fertigte zuletzt überwiegend Kunststofffenster, war bis zuletzt auf Baustellen im Einsatz und führte zuverlässig die Montage aller Bauelemente aus.

Die Familie Utz verhehlt nicht, dass der jetzt ausgeschiedene „Allrounder“ einen großen Teil zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. „Denn er erkundigte sich auch von Zuhause schon mal, wenn er unsicher war, ob alle Maschinen ausgeschaltet waren“, erzählt Marianne Utz.

Eine Ruhebank für den Ruhestand erhielt Josef Rappolder zum Abschied seiner Berufslaufbahn bei der Schreinerei Utz. Foto: Familie Rappolder

Beim Abschied und den Dankesworten der Chefs und der sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war dem künftigen „Rentner“ anzusehen, wie ihn sein Weggang berührte. War er doch fast fünf Jahrzehnte lang der fleißige, beliebte und von allen anerkannte Kollege. Josef Rappolder lud alle Firmenangehörigen zu einer Brauereibesichtigung mit Abendessen nach Unterbaar ein. Es gab natürlich Abschiedsgeschenke, darunter eine hölzerne Rentnerbank. Doch die Hände in den Schoß legen wird er im Ruhestand nicht. Auch Hause gibt es viel zu tun, und der eigene Wald macht viel Arbeit.

Die Firma Utz jedenfalls freut sich schon auf 2026. Da feiert „Fenster – Türen – Utz“ das 100. Firmenjubiläum und sicherlich wird sich Sepp Rappolder auch als Rentner mit einbringen.