Jetzt beginnt im Wittelsbacher Land die Erdbeerzeit

Plus Die meisten Erdbeerfelder im Landkreis Aichach-Friedberg sind schon geöffnet oder werden es bald - mit kleiner Verspätung. Wie die Anbauer auf die Saison blicken.

Er war einfach zu kalt und zu nass, der April. Nicht nur für das Gefühl der meisten Menschen im Wittelsbacher Land, sondern auch für die Erdbeeren. Die Saison beginnt deshalb bei den meisten Landwirten, die die süßen Früchtchen anbauen, später als üblich. Viele haben am Pfingstwochenende mit dem Ernten begonnen, andere müssen noch ein wenig warten. Das gilt auch für die Felder zum Selbstpflücken.

Hinweis: Unsere Karte der Erdbeerfelder erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der Karte fehlt ein Betrieb? Melden Sie sich gerne unter regiodesk@augsburger-allgemeine.de