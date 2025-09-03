Ehrenmitglied feiert seinen 85. Geburtstag

Erhard Thurner, eine Ikone beim TSV Inchenhofen, ist vor Kurzem 85 Jahre alt geworden. Vor über 50 Jahren gründete er mit einigen Freunden die Tischtennisabteilung, wo er jahrzehntelang auch Abteilungsleiter war. Viele Meisterschaften wurden gefeiert. Doch leider wurde die Abteilung wegen Spielermangels und Abwanderungen aufgehoben, was ihn sehr hart traf. Die Ehrenmitgliedschaft wurde ihm verliehen und die goldene Nadel vom BLSV überreicht. Im Kreise seiner Familie und Freunden feierte der rüstige Jubilar einen schönen Ehrentag. Dem Jubilar (Zweiter von links) gratulierten (von rechts) Heinrich Schoder vom CSU-Ortsverband, Bürgermeister Toni Schoder und Robert Müller, TSV Inchenhofen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!