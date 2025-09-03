Icon Menü
Erhard Thurner: TSV Inchenhofens Tischtennis-Ikone feiert 85. Geburtstag

Inchenhofen

Ehrenmitglied feiert seinen 85. Geburtstag

Erhard Thurner ist eine Ikone des TSV Inchenhofen. Zu seinem Geburtstag kommen viele Gratulanten.
    Erhard Thurner, eine Ikone beim TSV Inchenhofen, ist vor Kurzem 85 Jahre alt geworden. Vor über 50 Jahren gründete er mit einigen Freunden die Tischtennisabteilung, wo er jahrzehntelang auch Abteilungsleiter war. Viele Meisterschaften wurden gefeiert. Doch leider wurde die Abteilung wegen Spielermangels und Abwanderungen aufgehoben, was ihn sehr hart traf. Die Ehrenmitgliedschaft wurde ihm verliehen und die goldene Nadel vom BLSV überreicht. Im Kreise seiner Familie und Freunden feierte der rüstige Jubilar einen schönen Ehrentag. Dem Jubilar (Zweiter von links) gratulierten (von rechts) Heinrich Schoder vom CSU-Ortsverband, Bürgermeister Toni Schoder und Robert Müller, TSV Inchenhofen. (AZ)

