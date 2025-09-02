Aichacher Kinder ernten in Sainbach wie zu Omas Zeiten Kartoffeln

Jedes Jahr zur Ferienzeit findet das Aichacher Ferienprogramm statt – in diesem Jahr war das beliebte Programm „Kartoffelernte wie zu Omas Zeiten“ auf dem Kartoffelhof Reiner in Sainbach (Markt Inchenhofen) bereits zum fünften Mal komplett ausgebucht. Jedes Jahr hilft die ganze Familie zusammen, um den Kindern einen Einblick in die frühere Landwirtschaft zu ermöglichen.

Vom Treffpunkt aus ging es für die Kinder mit dem Bulldog auf dem Anhänger zum Acker, wo sie mit einem alten Roder Kartoffeln aus der Erde holten und in Körben sammelten. Diese wurden gemeinsam auf den Anhänger aufgeladen. Nach getaner Arbeit wurden am Lagerfeuer gemeinsam Würstchen am Stock gegrillt. Dazu gab es Semmeln und Getränke.

Mit dem Bulldog ging es raus auf den Kartoffelacker. Foto: Cilli Reiner

Danach gab es noch eine spaßige Fahrt mit dem Bulldog rund um den Acker. Als kleines Dankeschön durfte jeder der fleißigen Helfer einen Sack Kartoffeln mit nach Hause nehmen. Dieses Ferienprogramm richtet sich an alle, die Lust auf ein paar Stunden draußen auf dem Feld haben. Alle Kinder ab sechs Jahren können mitmachen. (AZ)